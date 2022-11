Bayer - Abprall am Widerstand nach unten oder Durchbruch nach oben?

Am Vortag hieß es im Insight: "Bisher sieht es so aus, dass das Papier im Bereich von 55 Euro wieder nach unten abdreht und vor einem Abprall am Widerstandsbereich nach unten steht. Die Short-Position ist weiter im Rennen. Es bietet sich eine neue Short-Position im Bereich von 55 Euro an, Stopp 55,60 Euro, Kursziel 47,00 Euro." Das hat soweit gepasst, die Aktie notiert aktuell im Bereich von 54,60 Euro leicht tiefer. Es ist weiter mit einem Rücksetzer zu rechnen, der allerdings nur noch kurz ausfallen und den 10er-EMA bei 53,50 Euro anlaufen sollte. Das Kursziel wird entsprechend hochgezogen.

