Mehr als 20 Monate nach Beginn seiner dreijährigen Initiative, bis Ende 2023 insgesamt 350 Millionen Euro in Fintechs zu investieren, blickt der Informationsdienstleister und Technologieanbieter CRIF zufrieden auf die bisher erzielten Fortschritte. Trotz der aktuell herausfordernden Marktbedingungen sieht das global agierende Unternehmen, das Firmen und Finanzinstitute ganzheitlich beim Management ihrer Digital Customer Journey unterstützt, keinen Grund, von seiner globalen Investitionsstrategie abzuweichen. Ziel ist es, sich als StartUp Inkubator zu etablieren und durch das kontinuierliche Beobachten von Trends und Entwicklungen das Wachstum von morgen abzusichern.

"Die von uns ausgewählten Fintechs und StartUps versprechen langfristiges Wachstum. Sie sind dank ihren soliden Geschäftsmodellen und der Möglichkeit, sie in unser Innovationsökosystem zu integrieren, bestens aufgestellt. Das gibt uns das Selbstvertrauen, auch angesichts des aktuellen Investment-Klimas an unserer Strategie festzuhalten", beschreibt Dr. Frank Schlein, Geschäftsführer von CRIF Deutschland, die Investitionsstrategie, die vom CRIF-Konzern verfolgt wird. "Als Investor und Innovations-Zentrum sind wir in der Lage, Synergien zu nutzen und StartUps mit unserer Informations- und Datenkompetenz zu unterstützen. Diese Rolle ist für uns ideal, weil sie es uns erlaubt, die Stärken der Fintechs zu ergänzen und unsere eigenen hervorzuheben. Mehr als 20 Monate nach dem Start unserer gezielten Investitionsstrategie sehen wir eine klare Win-Win-Situation für alle Beteiligten."



Partner, die Branchen verändern - und die Welt



Die investierten Unternehmen gehören verschiedenen Branchen mit unterschiedlichen Reifegraden an, darunter Bank- und Finanzinstitute, das Versicherungswesen oder Firmen mit dem Schwerpunkt Ernährung. Sie alle setzen auf digitale Geschäftsmodelle, die das Potenzial haben, die Art und Weise, wie in ihrer jeweiligen Branche gearbeitet wird, grundlegend zu verändern.