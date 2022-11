Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA verzeichnet in den ersten neun Monaten 2022 eine stabile Geschäftsentwicklung. Die gesamtwirtschaftliche Situation, der Fachkräftemangel und die unsichere Energieversorgung stellen die noch von der Corona Pandemie angeschlagene Gesundheitsbranche in den kommenden Monaten vor Herausforderungen.

Asklepios Gruppe: Solide Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2022

Von Januar bis September 2022 haben die Gesundheitseinrichtungen der Asklepios Gruppe über 2,65 Mio. Patient:innen behandelt (9M.2021: 2,39 Mio.). Dieser Anstieg ist im Wesentlichen auf den ambulanten Bereich zurückzuführen. Die Asklepios Gruppe hat in den ersten neun Monaten durchschnittlich 49.759 Vollzeitkräfte beschäftigt (9M.2021: 49.910).



Die Asklepios Gruppe hat in den ersten neun Monaten 2022 einen Konzernumsatz von EUR 3.935,4 Mio. erwirtschaftet (9M.2021: EUR 3.818,8 Mio.). Das Konzernzwischenergebnis EAT betrug EUR 104,9 Mio. (9M.2021: EUR 99,2 Mio.). Die EAT-Marge lag mit 2,7 Prozent leicht über dem Vorjahresvergleichswert (9M.2021: 2,6 Prozent). Sowohl die Materialaufwandsquote (9M.2022: 24,2 Prozent; 9M.2021: 24,0 Prozent) als auch die Personalaufwandsquote (9M.2022: 65,6 Prozent; 9M.2021: 65,5 Prozent) bewegen sich durch unser vorausschauendes Handeln noch auf dem Niveau des Vorjahres.



Kai Hankeln, CEO der Asklepios Gruppe: "Wir leben in einer von Krisen geprägten Zeit. Diesen können wir bei Asklepios durch unsere strategische Aufstellung - zum Beispiel in den Bereichen Digitalisierung und zentraler Einkauf - noch gut begegnen. Das spiegelt sich auch in unseren Patient:innenzahlen wider: Im Vergleich zum Vorjahr haben uns rund 250.000 Menschen mehr ihre Gesundheit anvertraut. Auch wir sehen uns zunehmend mit den aktuellen Herausforderungen konfrontiert, fokussieren uns jedoch konsequent auf unser Kerngeschäft und unsere planvolle Ausrichtung."



Auch im dritten Quartal 2022 verfolgt Asklepios seine Investitionsstrategie weiter und hat in den ersten neun Monaten des Jahres insgesamt EUR 178,5 Mio. (9M.2021: EUR 217,6 Mio.) investiert. Die Investitionen fließen in die Gesundheitseinrichtungen der Asklepios Gruppe sowie strategisch wichtige Projekte. Hierzu zählt beispielsweise auch das im Oktober 2022 eingeweihte Zentrallager in Bad Oldesloe.