"Die Rezession verliert ihren Schrecken", kommentierte Chefvolkswirt Ulrich Kater von der Dekabank die Umfrageergebnisse. Seiner Einschätzung gehe die Unsicherheit über die Energieversorgung und damit die Sorgen um die Produktionsbedingungen in den kommenden Monaten zurück. "Die Rezession mag mild bleiben, die langfristigen Herausforderungen für die deutschen Unternehmen sind es nicht", sagte Kater.

Wie das Ifo-Institut weiter mitteilte, hat sich die Stimmung in allen Bereichen der deutschen Wirtschaft verbessert. Demnach stiegen die Indexwerte für das Bauhauptgewerbe und den Handel, während sie für das verarbeitende Gewerbe und den Bereich Dienstleistungen "merklich" zulegten.

Die befragten Unternehmen haben die aktuelle Geschäftslage im November etwas schlechter beschrieben, als im Monat zuvor. Ausschlaggebend für das insgesamt bessere Geschäftsklima waren die Erwartungen an die künftigen Geschäfte, die deutlich besser eingeschätzt wurden. Der entsprechende Indexwertwert stieg auf 80,0 Punkte, nach 75,9 Zähler im Monat zuvor.

Ökonomen hatten im November mit einer besseren Unternehmensstimmung gerechnet, waren aber nur von einem Indexwert von 85,0 Punkten ausgegangen. In den vergangenen Monaten hatten eine hohe Inflation und Probleme mit Lieferketten den Stimmungsindikator belastet, der auf einer Umfrage unter rund 9000 Unternehmen basiert.

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im November unerwartet deutlich verbessert. Das Ifo-Geschäftsklima stieg zum Vormonat um 1,8 Punkte auf 86,3 Zähler, wie das Ifo-Institut am Donnerstag in München mitteilte. Außerdem wurde der Indexwert für den Vormonat nach oben revidiert. Demnach war das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer bereits im Oktober erstmal seit Mai wieder gestiegen.

