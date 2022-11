Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - Jeder zweite Arbeitgeber in Deutschland investiert inortsflexibles Arbeiten - im Volksmund Homeoffice genannt -, um damit Fachkräftezu gewinnen und an sich zu binden. Ebenso viele setzen auf ein umfassendesbetriebliches Gesundheitsmanagement. Deutlich weniger, 35 Prozent, werben imHR-Management gezielt mit dem Thema Nachhaltigkeit und nur 27 Prozent mit einerausgefeilten Diversity-Strategie. Ob die Maßnahmen erfolgreich sind, wissenviele Unternehmen nicht. Nur neun Prozent investieren in die Auswertung vonHR-Daten, ergibt die Studie "Managementkompass Survey Skilling" (https://research.faz-bm.de/publikationen/soprasteria/managementkompass-survey-skilling/) vonSopra Steria.Arbeitgeber in Deutschland investieren in sehr viele unterschiedliche Maßnahmen,um Fachkräfte zu gewinnen und zu halten, so die Studie. Sie wollen dadurchmöglichst attraktiv für ein breites Spektrum von Mitarbeitenden sein. KonkreteAngebote wie ortsflexibles Arbeiten, Healthcare spielen eine immer größere Rollesowie die Kommunikation in Form von Arbeitgebermarketing - beides mit dem Ziel,sich von den Mitbewerbern im Wettrennen um die fähigsten Talente abzusetzen. Inder Außendarstellung sieht es nach einem ungleichen Kampf zwischen Wirtschaftund öffentlicher Verwaltung aus. Mehr als jedes zweite Unternehmen investiert inEmployer Branding. In der öffentlichen Verwaltung präsentiert sich dagegen nurjede vierte Organisation systematisch und mit Extra-Budget als Top-Arbeitgeber."Die Arbeitgeber in der öffentlichen Verwaltung unternehmen heute eine Menge,damit Fachkräfte zu ihnen kommen und auch bleiben - im Rahmen ihrerMöglichkeiten auch beim Gehalt", sagt Katja Thielemann(https://www.linkedin.com/in/katja-thielemann-917ba6210/) , HR-Beraterin vonSopra Steria. "Unternehmen verstehen sich allerdings in Summe besser darauf, wieman im Wettbewerb seine Karten ausspielt. Sie wissen, dass Klappern zum Handwerkgehört. Behörden können hiervon lernen, denn sie haben häufig mehr zu bieten,als potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern bekannt ist", so Thielemann.Finanzdienstleister werben mit ökologischer Nachhaltigkeit und DiversityÖffentliche Verwaltungen können beispielsweise mit ihrer sozialen Relevanz undNachhaltigkeit bei Fachkräften punkten. Bei der Arbeitgeberwahl ist für einDrittel der Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland wichtig, ob dasUnternehmen gesellschaftliche Verantwortung übernimmt, zeigt eine Umfrage desPersonaldienstleisters Randstad von 2021.