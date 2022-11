Faktenkontor boomt sich zum Wachstumschampion

Hamburg



- Mächtig mehr Umsatz, mehr Mitarbeiter, mehr Agenturen: Focus Business zeichnet

Faktenkontor für herausragendes, solides Wachstum aus



Über vier Jahre hinweg im Schnitt 21 Prozent mehr Umsatz: Das macht die

Hamburger Kommunikationsberatung Faktenkontor in einer Untersuchung von Focus

Business zum "Wachstumschampion 2023". Mit diesem Titel zeichnet das

Wirtschafts- und Karrieremagazin zum achten Mal in Folge Unternehmen in

Deutschland aus, die in einer Geschäftsdaten-Analyse in Zusammenarbeit mit der

Business-Intelligence-Plattform Statista durch ein besonders hohes langfristiges

Mitarbeiter- und Umsatzwachstum hervorstechen. Die Agenturgründer Dr. Roland

Heintze und Jörg Forthmann zeigen sich über die Auszeichnung erfreut und sehen

sie als Bestätigung und Ansporn zugleich.