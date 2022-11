Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Risikohinweis : Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen.

Ist die Aktie selbst ein Schnäppchen oder was sagt der Aktienkurs direkt aus? Auch darauf gehen wir heute ein.

Die Wall Street hat heute geschlossen, sodass wir vor dem Black Friday schon heute auf die Umsätze zu diesem Konsument gespannt sind. Aus Deutschland hat Zalando im Vorfeld bereits stark angezogen. Der Lieferdienst und Onlinehändler profitiert von dieser US-Tradition in erheblichem Maße. Ebenso natürlich der "Platzhirsch" Amazon.

Ask 11,09

Ask 11,09

Ask 8,46

Ask 8,46

Der DAX kann mit Schwung in den Donnerstag starten und am Vormittag neue Monatshochs formieren. Damit ist er weiter im Aufwärtstrend, auch wenn die "Luft" etwas dünner wird, wie Ingmar Königshofen heute attestiert.

Der DAX kann mit Schwung in den Donnerstag starten und am Vormittag neue Monatshochs formieren. Damit ist er weiter im Aufwärtstrend, auch wenn die "Luft" etwas dünner wird, wie Ingmar Königshofen heute attestiert.

Disclaimer