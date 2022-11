Für noch mehr Qualität & Wellbeing - Aspria investiert mehr als 500.000 Euro in die neue Energy Arena im Aspria Hamburg Alstertal (FOTO)

Hamburg (ots) - Im Rahmen der kontinuierlichen Weiterentwicklung der AspriaPremium-Clubs in Deutschland investiert Aspria mit einem Volumen von über500.000 EUR in die Umgestaltung der 2-Feld-Tennishalle im Aspria HamburgAlstertal. Auf einer Gesamtfläche von 1.400 qm entsteht die Energy Arena alsneuer, innovativer Club-Bereich und zielgerichtete Ergänzung des bereitsbestehenden, umfangreichen Kurs- und Fitnessangebots des Hamburger Clubs. Aspriaknüpft damit an vorausgehende Investments der letzten 12 Monate wie dieumfassende Implementierung von Coworking Spaces in Berlin und Hamburg-Uhlenhorstsowie den Outdoor Functional Training Areas in Hannover und Berlin an und setztso erneut ein Zeichen für Innovation und Qualität."Aspria verfolgt seit über 20 Jahren das Ziel, seine Mitglieder bei derUmsetzung eines gesunden Lebensstils professionell zu begleiten. Mit derErweiterung unseres Sportangebots im Aspria Hamburg Alstertal schaffen wir mehrFläche, Vielfalt und Trainingserlebnisse der Zukunft - für Erwachsene undKinder. Die neue Energy Arena ist eine weitere Investition in die Gesundheitunserer Mitglieder. Sie bietet noch mehr Möglichkeiten, Körper und Geist inBalance zu halten und ist Teil der kontinuierlichen Weiterentwicklung unseresganzheitlichen Wellbeing-Ansatzes, welcher Innovationen und aktuellegesellschaftliche Bedürfnisse erfolgreich in sich vereint" , so Brian Morris,CEO und Founder der Aspria Gruppe .In der neuen Energy Arena werden die Club-Mitglieder unterschiedlichsteKurskonzepte in mitreißender Gruppendynamik sowie sportliche Vielfalt für alleAltersklassen erleben können. Bisherige Lieblingskurse stehen genauso auf demProgramm, wie neue anspruchsvolle Trainingskonzepte und auch das Angebot derAspria Academy, der Club-im-Club für kleine Aspria Mitglieder, wird mit derEröffnung des neuen Bereiches ergänzt.Die Energy Arena wird aus drei verschiedenen Bereichen bestehen: Die Powerzonemit 250 qm für dynamische Erwachsenenkurse und die 150 qm große Cycling Dome,eine speziell angefertigte Kuppelzelt-Konstruktion, die aufregendeIndoor-Cycling-Erlebnisse für über 50 Teilnehmer bieten wird. Das großeSportfeld lädt Erwachsene und Kinder zu vielseitigen sportlichen Aktivitäten,wie z. B. Ballsportarten wie Fußball, Basketball, Handball und Volleyball, ein.Tennis bietet Aspria Hamburg Alstertal nach wie vor an, auf 4 Hallen- und 6Outdoorplätzen.Die Umbaumaßnahmen im Aspria Hamburg Alstertal werden voraussichtlich bis Januar2023 abgeschlossen.Pressekontakt:REICHERT+ COMMUNICATIONS GmbHAnastasia Köhnig & Janna Kanis+49 (0) 30 23 63 83 84mailto:aspria@reichertplus.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/104513/5378227OTS: Aspria