Service und Produktion gehören im ERP zusammen / Eine optimale ERP-Lösung ist ein Prozesshub für das Produktions- und Servicegeschäft

Stuttgart (ots) - Zahlreiche mittelständische Unternehmen mit eigener Produktion

bauen das Servicegeschäft stetig aus. Nicht immer aber ist das ERP-System dem

gewachsen - was in der Produktion gut funktioniert, stößt im After-Sales-Support

an seine Grenzen. "Das Servicegeschäft mit Ersatzteilen und Dienstleistungen

bedarf besonderer Features in einem ERP-System, die zwar häufig dem

Produktionsmodell in Bezug auf Rabattstaffelungen oder Garantieleistungen

folgen, aber in Teilbereichen deutlich andere Prozesse erfordern", sagt

Christian Biebl, Geschäftsführer von Planat. Das Softwareunternehmen hat mit

FEPA seit mehr als 40 Jahren eine der umfassendsten ERP-Plattformen im Markt und

hilft Unternehmen aus dem Mittelstand mit eigener Produktion, sämtliche Prozesse

rund um die Herstellung mit verschiedensten Losgrößen bis zum laufenden

Servicegeschäft sicher und effizient abzubilden. Ob Kostenvoranschlag,

kostenpflichtiger Reparaturauftrag, Kulanz- oder Garantieleistung und deren

Vergütung, Belastung von Kostenstellen mit Berücksichtigung von Pauschal- oder

Rabattstaffeln, Buchung und Verwaltung von Premium-Serviceverträgen,

Ersatzteillogistik mit Lagerführung, Materialwirtschaft und Versandabwicklung:

Guter und schneller Service hat mehr Facetten, als die IT-Prozesse mancher

Kunden zu leisten in der Lage sind. Die Folge: IT-Zwischen- und Insellösungen

und andere kaum kontrollierbare Prozesse wachsen dort, wo eigentlich ein

umfängliches ERP-System alles steuern sollte.



ERP als Prozesshub für Produktion und Service