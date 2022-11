Huawei stärkt seinen Standort Deutschland mit neuer Europazentrale in Düsseldorf

Düsseldorf (ots) - Huawei Technologies legt seine zwei bisherigen europäischen

Regionen (Westeuropa und Nord-/Osteuropa) in einer großen Europagesellschaft

zusammen. Die künftige Zentrale der neuen Region wird in Düsseldorf angesiedelt,

wo bereits seit 2008 die Westeuropagesellschaft ihren Hauptsitz hat.



Die beiden bisherigen europäischen Regionalgesellschaften koordinieren und

unterstützen insgesamt 38 einzelne europäischer Landesgesellschaften, so dass

die neue Region einen enormen Zuwachs an Verantwortung für den Düsseldorfer

Standort bedeutet, von wo bislang 11 Länder koordiniert wurden. Insgesamt

beschäftigt Huawei in ganz Europa derzeit mehr als 13.000 Mitarbeiter:innen.