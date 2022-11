Pressemitteilung zum vbw Index Herbst 2022

München (ots) -



- vbw "Weißbier-Index" fällt um 23 auf 103 Punkte

- Unsicherheit so hoch wie nie

- Noch ordentliche Lage, aber sehr pessimistische Erwartungen

- Bayerische Wirtschaft auf dem Weg in die Rezession



"Die bayerische Wirtschaft ist auf dem Weg in die Rezession . Noch befinden wir

uns in einer ordentlichen Lage, aber die Perspektiven der Unternehmen sind

pessimistisch . Die Unsicherheit ist so hoch wie nie. Der aktuelle

Krisen-Cocktail gefährdet alle Wirtschaftssektoren und wir laufen Gefahr, dass

sich das zu einer Standortkrise ausweitet", sagte Wolfram Hatz, Präsident der

vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., bei der heutigen Vorstellung

des vbw "Weißbier-Index" in München.