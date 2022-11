Düsseldorf (ots) - Zur Erreichung der Klimaziele sowie im Rahmen der

Verkehrswende wird und muss der Schienenverkehr eine noch bedeutendere Rolle

beim Transport von Personen und Gütern einnehmen. Doch wie bekommen wir mehr auf

die Schiene? Univ.-Prof. Dr.-Ing. Nils Nießen, RWTH Aachen, forscht und lehrt an

der Lösung.



Ingenieurinnen und Ingenieure, die verschiedene Technikbereiche abdecken, sind

unerlässlich für die Verkehrswende. Mit Maschinenbau, Elektrotechnik,

Bauingenieurwesen und dem Verkehrsingenieurwesen seien nur einige der

Kerndisziplinen genannt. Die Nachwuchsgewinnung zählt laut dem VDI-Fachbeirat

Bahntechnik zu den zentralen Handlungsfeldern. Daneben sieht der Fachbeirat eine

Stärkung des Schienengüterverkehrs sowie eine höhere Kapazität für die

Verkehrswende als unerlässlich, um die Bahntechnik fit für die Verkehrswende zu

machen. In der Publikation " Bahntechnik fit machen für die Verkehrswende (https

://www.vdi.de/ueber-uns/presse/publikationen/details/bahntechnik-fit-machen-fuer

-die-verkehrswende) " sind Handlungsfelder enthalten, um über die großen Themen

der Verkehrswende in den Dialog zu treten.





VDI sieht großen Handlungsbedarf: "Wir stecken in einem Dilemma"Überlastete Streckennetze, verspätete Züge, Baustellen: Die Bahn scheintüberlastet. Univ.-Prof. Dr.-Ing. Nils Nießen, Vorsitzender des VDI-FachbeiratsBahntechnik, sagt im VDI-Podcast "Technik aufs Ohr": "Die Bahn kann dieAnforderungen an Zuverlässigkeit aktuell nicht immer erfüllen. Im Fernverkehrliegen wir bei einer Pünktlichkeit von 60%. Wir stecken in einem Dilemma, denndie Ziele sind hochgesteckt. Im Personenverkehr soll die Anzahl verdoppeltwerden, der Koalitionsvertrag sieht den Wunsch nach mehr Verkehr auf der Schienevor. Und das alles bis 2030."Nils Nießen sieht drei zentrale Herausforderungen:1. Zu wenig Infrastruktur - Strecken und Weichen fehlen2. Bestehende Infrastruktur ist teilweise in einem schlechten Zustand -Sanierungen sind die Folge3. Baustellen schränken die Verfügbarkeit weiter einVor welchen Problemen der Bahnverkehr noch steht und wie sich diese lösenlassen, gibt es in dieser Podcast-Folge von "Technik aufs Ohr"(https://technikaufsohr.podigee.io/125-kapazitaten-fur-die-mobilitatswende) zuhören.Der Fachbeirat Bahntechnik sieht zudem die Erhöhung der Resilienz des deutschenBahnsystems als unumgänglich an. Nur so können die Verdoppelung der Fahrgastzahlund eine Vergrößerung des Marktanteils des Schienengüterverkehrs auf ein Vierteldes Gesamtgüterverkehrs bis 2030 gelingen. "Die Herausforderungen imSchienenverkehr können nur interdisziplinär gelöst werden. Hierzu bietet der VDIeine optimale Plattform", darauf weist Nils Nießen, Vorsitzender desVDI-Fachbeirats Bahntechnik, hin.Bis 2030: Bedarf von 33.000 Ingenieurinnen und IngenieurenBerechnungen haben ergeben, dass bis 2030 etwa die Hälfte aller Ingenieurstellenim Bahnbereich neu besetzt werden müssen. Der demografische Wandel ist einer derGründe. Dies bedeutet einen Bedarf von mindestens 33.000 Ingenieurinnen undIngenieuren verschiedener Fachrichtungen. Diese müssen in den kommenden achtJahren ausgebildet und eingestellt werden. Hierbei dürfen jedoch nicht die zustärkenden Ausbildungsberufe vernachlässigt werden - auch hier ist dringend eineoffensive Nachwuchspolitik erforderlich. In der Bahnagenda nennt der VDI zudemden Gehaltsfaktor als Mittel für Nachwuchsgewinnung. Die Verkehrsbrancherangiert in Bezug auf ein attraktives Gehalt jedoch aktuell im unteren Drittel.Der VDI und die Bahntechnik haben eine lange, gemeinsame Geschichte. Und wasvielen vielleicht gar nicht bewusst ist: Sie sind sogar fast gleich alt. Auchwenn sich zahlreiche Vereine und Verbände mit den Themen der Bahntechnikbeschäftigen, bietet der VDI-Fachbereich Bahntechnik Ingenieurinnen undIngenieuren zahlreiche Vorteile, besonders an den Schnittstellen zwischen Bahnund anderen technischen Bereichen. Hier informieren. (https://www.vdi.de/tg-fachgesellschaften/vdi-gesellschaft-fahrzeug-und-verkehrstechnik/bahntechnik)