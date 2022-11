NRW-Innenminister Reul plant Großeinsatz zur Räumung von Lützerath

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) plant einen Großeinsatz zur Räumung des von Klimaaktivisten besetzten Ortes Lützerath am Tagebau Garzweiler. Die Polizei könne dort "nicht scheibchenweise mit einzelnen Einsätzen vorgehen", sagte Reul am Donnerstag im Düsseldorfer Landtag. Das löse das Problem nicht.

"Am Ende muss Lützerath leer sein und das geht nur mit einem Gesamteinsatz, bei dem erstens die Barrikaden beseitigt, zweitens die Personen verbracht, drittens alle Häuser abgerissen und die Bäume gerodet werden - also die Besetzungsinfrastruktur beseitigt wird", kündigte der Innenminister an. "Andernfalls wird doch sofort wieder besetzt und wir fangen wieder von vorne an."