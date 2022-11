Zudem äußerte sich Analyst Bart Gysens von der US-Bank Morgan Stanley teilweise optimistischer zur Branche. Barclays-Experte Paul May sieht Chancen für einzelne Werte. Angesichts steigender Zinsen war das zu Ende gehende Jahr 2022 bislang alles andere als ein gutes Jahr für den Immobiliensektor. Die Aktienkurse brachen reihenweise ein, was nun die Grundlage der Experten für ihren teils positiveren Blick ist.

FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Immobilienwerte haben am Donnerstag europaweit einen Erholungskurs eingeschlagen. Interpretationen des US-Notenbankprotokolls vom Vorabend zufolge geht die Zinswende in der weltgrößten Volkswirtschaft wohl auf die Zielgerade. Nachdem die Amerikaner in ihrem Zinserhöhungszyklus bisher vorangeprescht waren und künftig behutsamer vorgehen könnten, hoffen Anleger auf eine Signalwirkung auch für Europa.

Unter den deutschen Immobilienaktien legten am Donnerstag LEG im MDax um 5,4 Prozent auf 62,72 Euro zu. Sie profitierten dabei auch davon, dass der Morgan-Stanley-Experte die Aktien in seiner Studie auf "Overweight" hochstufte.

Positiv äußerte sich Gysens etwa über die zunehmende finanzielle Flexibilität des Wohn- und Büroimmobilienunternehmens aufgrund des angekündigten Dividendenschnitts im neuen Jahr. Zudem sei die Größe von LEG im Vergleich zu Vonovia vorteilhaft. Das Unternehmen sei nur etwa ein Fünftel so groß. In einem illiquiden Investmentmarkt dürfte LEG es daher leichter haben, transformierende Verkäufe in die Wege zu leiten. Außerdem sei LEG im Vergleich zu Vonovia auch weniger stark im Wohnungsbau engagiert. Der aber könnte sich mittelfristig negativ auf den Barmittelfluss auswirken.

Vonovia stiegen im Dax um 5,3 Prozent auf 24,38 Euro und im MDax gewannen sogar Aroundtown deutliche 6,1 Prozent auf 2,655 Euro. Dabei zählt der Morgan-Stanley-Experte Aroundtown zu den "High-Conviction Underweights" in Europa. Das Aroundtown-Papier hatte im bisherigen Jahresverlauf zeitweise knapp 70 Prozent verloren und erholt sich seit Mitte Oktober mühsam wieder von seinem Rekordtief.

In Paris stiegen die Anteile der auf Einkaufszentren ausgerichteten Unibail-Rodamco-Westfield am Donnerstag um 2,6 Prozent und auch Klépierre sowie Covivio legten zu. In der Schweiz ging es für PSP nach oben, die von Gysens von "Underweight" auf "Equal-weight" hochgestuft wurden. In London legten Workspace zu, über die sich Barclays-Experte May besonders positiv äußerte. British Land oder auch Land Securities gaben dagegen nach.