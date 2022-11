Seite 2 ► Seite 1 von 5

Nürnberg (ots) -- Binnen sieben Monaten wurde das Möbelhaus mit dem Roten Stuhl auf einerVerkaufsfläche von über 35.000 Quadratmetern komplett umgebaut- Beim Umbau und in der Produktpallette spielt Nachhaltigkeit eine tragendeRolle- Die Gesamtinvestition von rund zehn Millionen Euro und die Schaffung 60zusätzlicher Arbeitsplätze unterstreichen die Position von XXXLutz alsVorreiter in der Einrichtungsbranche- Völlig neues Einkaufserlebnis: XXXLutz präsentiert in Nürnberg ein digitalesMöbelhaus der Extra-Klasse und zeigt dabei auch eine neue Art derErlebnisgastronomie- Die deutschlandweite Tierwohl-Kooperation der XXXLutz Restaurants mit"Hütthalers Hofkultur" feiert in Nürnberg ihren ersten Geburtstag- XXXLutz Versprechen: Unerreichte Auswahl, Präsenz aller namhaften Herstellerund gelebter Rundum-Service in exzellenter Qualität, dazu der garantiert bestePreisDer Startschuss ist gefallen, die neue Einrichtungs-Attraktion der Region istoffiziell eröffnet: Stellvertretend für Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus Könighat Stadträtin Dr. Tatjana Körner an diesem Donnerstag (24. November 2022) dassymbolische rote Band des neuen XXXLutz Möbelhauses in der Ingolstädter Straßedurchtrennt. In der Rekord-Umbauzeit von gerade einmal sieben Monaten ist einnahezu komplett neues und digitales Möbelhaus entstanden: XXXLutz in Nürnbergsetzt damit einmal mehr Maßstäbe und bietet mit der Fertigstellung desMillionen-Projektes ein Einkaufserlebnis der Superlative für die ganze Familie."XXXLutz hat hier bei uns in Nürnberg rund zehn Millionen Euro in diesen großenUmbau investiert, um sich fit und digital aufzustellen. Das Ergebnis isterstaunlich, das kann jeder sehen. Was wir aber nicht gleich auf den erstenBlick erkennen, sind die vielen energetischen Aspekte, die Sie bei diesem Umbauberücksichtigt haben. Hut ab, damit dürften Sie wieder einmal Pionier sein -diesmal in Sachen Energieoptimierung! Ich möchte mich für jetzt schon fast 20Jahre Dienst am Kunden und die Bereicherung der Nürnberger Einkaufsweltbedanken. Ich wünsche Ihnen aber vor allem viel Erfolg für diesen Neustart!",sagte Stadträtin Dr. Tatjana Körner.Die umfassenden Maßnahmen sind ein klares Bekenntnis zum Erfolgs-StandortNürnberg: Das inhabergeführte Unternehmen hat in den Komplettumbau rund zehnMillionen Euro investiert und dabei 60 zusätzliche und zukunftssichereArbeitsplätze in der Region geschaffen. Die Zahl der Beschäftigten ist auf mehrals 250 allein im Einrichtungshaus angewachsen. Auf der baulich veränderten undneu konzipierten Verkaufsfläche von über 35.000 Quadratmetern lässt dasMöbelhaus mit dem weithin sichtbaren Roten Stuhl keine Wünsche offen und