Unsere letzte Kommentierung zu Kaffee überschrieben wir mit „Obere Trendwende nimmt Form an.“. Zum damaligen Zeitpunkt setzte der Kaffeepreis die Unterseite einer stark ausgeprägten Handelsspanne unter Druck.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Im Ergebnis entwickelte sich eine Handelsspanne mit der oberen Begrenzung bei 238 US-Cents und der unteren Begrenzung bei 200 / 190 US-Cents. Aktuell steht die Unterseite unter starkem Druck. Sollte es für den Kaffeepreis unter die 190 US-Cents gehen, könnte sich der Rücksetzer zunächst bis auf 175 US-Cents ausdehnen. Die veritable Abwärtsdynamik der letzten Handelstage lässt für die kommenden Tage nicht viel Gutes erwarten. Aus charttechnischer Sicht ist es ebenfalls als Warnzeichen zu interpretieren, dass die 200-Tage-Linie derzeit im Begriff ist, eine obere Trendwende zu vollziehen. Zudem scheiterte der letzte Vorstoß des Kaffeepreises auf der Oberseite just bei dem Versuch, die 200-Tage-Linie im Bereich von 225 US-Cents noch einmal bullisch zu kreuzen. Kurzum. Der Kaffeepreis scheint auf eine preisliche Ausdehnung der Korrektur zuzusteuern. Ein nachhaltiger Rücksetzer unter die 190 US-Cents würde dieses Szenario weiter befeuern und dem Kaffeepreis zudem weiteres Abwärtspotential in Richtung 175 US-Cents eröffnen. Um diesen Entwicklungen gegenzusteuern, muss Kaffee signifikant über die 200 US-Cents laufen. Ein Comeback des Kaffeepreises oberhalb von 225 US-Cents würde das Chartbild schließlich deutlich aufhellen.“

Das Korrekturszenario nahm in der Folgezeit Form an. Kaffee durchbrach die Zone 200 US-Cents / 190 US-Cents und verließ damit die über Monate währende Handelsspanne (obere Begrenzung bei 238 US-Cents, untere Begrenzung bei 200 / 190 US-Cents) über die Unterseite. Der Bruch der 190er Marke installierte ein kräftiges Verkaufssignal. Dieses entwickelte auch sofort veritables Momentum.

Die zuletzt an dieser Stelle als potentielles Bewegungsziel für diesen Fall thematisierten 175 US-Cents wurden pulverisiert. Kaffee tauchte bis in den Bereich von 150 US-Cents ab, ehe erste Stabilisierungsversuche deutlich wurden. So wirklich zwingend sind diese bislang allerdings noch nicht.

Kurzum. Das Erreichen der 150 US-Cents markiert das Erreichen einer wichtigen Unterstützungszone. Nach dem veritablen Abverkauf der letzten Tage und Wochen könnte es nun zu Gegenbewegungen auf der Oberseite kommen. Doch erst das Überschreiten der 175 US-Cents würde das Chartbild aufhellen. Die Rückkehr in die ehemalige Handelsspanne – also mit einer Bewegung über die 190 US-Cents / 200 US-Cents hinweg - wäre aus charttechnischer Sicht ein wichtiger Meilenstein. Sollte Kaffee hingegen seinen Weg auf der Unterseite fortsetzen und auch unter die 140 US-Cents / 130 US-Cents zurücksetzen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen.