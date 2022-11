Es wäre auch zu schön gewesen. Mit großer Vehemenz steuerte das Edelmetall auf den eminent wichtigen Widerstandsbereich um 1.800 US-Dollar zu. Die unterhalb der Erwartungen liegend veröffentlichten US-Verbraucherpreise und US-Erzeugerpreise gaben Gold unter anderem Schub. Alles schien für ein erfolgreiches Comeback vorbereitet zu sein. Doch es kam anders…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Gold hieß es unter anderem „[…] In der zweiten September-Hälfte durchbrach Gold die Zone 1.700 US-Dollar / 1.670 US-Dollar und steuerte mit großer Vehemenz in Richtung 1.600 US-Dollar. Ein Durchmarsch in Richtung 1.450 US-Dollar hätte in dieser Phase nicht überrascht, doch Gold bekam im Bereich von 1.615 US-Dollar noch einmal „festen Boden unter die Füße“ und setzte zu einer Erholung an. Anfang Oktober trat die Erholung schließlich in ihre entscheidende Phase ein. Gold kämpfte sich über die 1.700 US-Dollar zurück. Und als es so aussah, dass dem Edelmetall tatsächlich der Befreiungsschlag gelingen könnte (hierzu hätte es über die 1.750 / 1.800 US-Dollar gehen müssen), brach Gold den Versuch ab. Der Widerstand um 1.730 US-Dollar erwies sich als zu hartnäckig. […] Für Gold bricht (abermals) eine wichtige und wohl auch entscheidende Phase an. Gelingt es dem Edelmetall noch einmal, die Zone 1.615 / 1.600 US-Dollar erfolgreich zu verteidigen, könnte diese(s) als Basis für eine Erholung dienen. Potentielle Bewegungsziele liegen in diesem Fall bei 1.670 US-Dollar bzw. 1.730 US-Dollar. Ein Ausbruch über die 1.730 US-Dollar würde die Karten auf der Oberseite neu mischen. Obacht ist hingegen geboten, sollte es für Gold doch noch unter die 1.600 US-Dollar gehen. In diesem Fall wäre eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 1.450 US-Dollar nicht auszuschließen.“

In der Folgezeit stand der Goldpreis zunächst unter Druck und hatte mehrere Male große Mühe, den potentiellen Boden im Bereich von 1.615 US-Dollar erfolgreich zu verteidigen. Das Unterfangen gelang jedoch. Die „Großwetterlage“ hellte sich daraufhin auf. Unter anderem die unterhalb der Erwartungen liegend veröffentlichten US-Verbraucherpreise und US-Erzeugerpreise gaben Gold Auftrieb. Das Edelmetall jagte in Richtung 1.800 US-Dollar.

Zuletzt hat den Goldinvestoren jedoch der Mut verlassen. Gold verpasste den Ausbruch über die 1.800 US-Dollar. Stattdessen entwickelte sich auf der Unterseite Abgabedruck. Damit das Edelmetall nicht weiter in Bedrängnis gerät, sollte der Rücksetzer auf 1.730 US-Dollar begrenzt bleiben. Sollte es hingegen unter die 1.700 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten.

Ein weiterer Aspekt, der unverändert zur Vorsicht mahnen sollte, ist die Bestandsentwicklung physisch besicherter ETF. Wir bemühen des Öfteren die Bestandsentwicklung des SPDR Gold Shares als rudimentären Indikator, um die Befindlichkeiten im Goldsektor zu erfassen. Die Bestandsentwicklung des weltgrößten, physisch besicherten Gold-ETF zeigte in den letzten Wochen und Monaten übergeordnet nach unten. Zuletzt setzte sich der Aderlass fort. Um das einmal mit Zahlen zu untermauern: Wies der SPDR noch Ende Mai dieses Jahres Bestände in Höhe von 1.069 Tonnen aus, so sind es aktuell (per 22.11.) knapp 907 Tonnen. Anders ausgedrückt: Investoren zogen ihr Kapital in einem beachtlichen Ausmaß ab. Und dieser Prozess scheint sich noch nicht umzukehren.

Kurzum. Die Akteure am Goldmarkt dürften ihre Blicke bereits gespannt und gebannt auf den Dezember richten. In kurzer Abfolge finden die Veröffentlichungen der US-Erzeugerpreise (09.12.) und der US-Verbraucherpreise (13.12.) und sowie die Bekanntgabe der Fed-Leitzinsentscheidung (14.12.) statt. Man kann vor diesem Hintergrund wohl mit Fug und Recht von richtungsweisenden Tagen sprechen. Kurzfristig muss es für Gold darum gehen, die Preisbereiche um 1.730 US-Dollar und 1.700 US-Dollar zu verteidigen. Um auf der Oberseite Akzente zu setzen, muss das Edelmetall über die 1.800 US-Dollar laufen.