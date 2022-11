ARD-Häuser wollen mehr Ressourcen fürs Digitale freiräumen

KÖLN (dpa-AFX) - Die ARD will durch stärkere Zusammenarbeit in ihren TV- und Radioprogrammen mehr Ressourcen für das Digitale gewinnen. Die digitalen Programmangebote sowie der technologische Ausbau der digitalen Infrastruktur werden priorisiert, wie der öffentlich-rechtliche Senderverbund am Donnerstag nach einer Intendantensitzung mitteilte. Die Senderchefs haben demnach zudem beschlossen, dass im klassischen fortlaufenden Programm fokussiert werden muss und die ARD-Häuser in noch mehr Bereichen kooperieren.

"Dieser Ausbau im Digitalen setzt voraus, dass die ARD Mittel umschichtet und Kraft sowie Ressourcen für den Umbau gewinnt - zum Beispiel durch engere Zusammenarbeit auf allen Ebenen." Was das ganz konkret heißt, ließ die ARD in ihrer Mitteilung offen.