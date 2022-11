Berlin (ots) - Schon am 18. November beginnt die diesjährige Black-Friday-Woche.

Jedoch freuen sich nicht nur Verbraucher auf attraktive Schnäppchen: Nachdem die

vergangenen Prime Days am 12. und 13. Juli sämtliche Erwartungen übertroffen

haben, dürfen sich auch Amazon-Verkäufer berechtigte Hoffnungen auf hohe Gewinne

machen. Sie müssen sich nur richtig auf die Black Week vorbereiten.



"Jedes Jahr gehen Amazon-Händlern beträchtliche Umsätze durch die Lappen, weil

sie völlig falsch an die Sache herangehen", sagt Nicklas Spelmeyer. Der

Amazon-FBA-Experte steigert regelmäßig die Umsätze von Amazon-Verkäufern mit den

unterschiedlichsten Schwerpunkten und kennt die effektivsten Strategien, um auch

bei besonderen Events wie dem Black Friday richtig abzuräumen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

In diesem Ratgeber teilt er die wichtigsten Händler-Tipps für den diesjährigenBlack Friday und verrät, wie Verkäufer ihren Gewinn maximieren.Den Lagerbestand frühzeitig prüfenAm 25. November befindet sich die Welt im Kaufrausch: Es ist Black Friday. DerLagerbestand muss an die damit einhergehende Nachfrage angepasst werden.Amazon-Händler sollten frühzeitig prüfen, ob ausreichend Waren vorrätig sind.Zwei bis drei Monate vor der Black Week Ende November sollte dieseBestandsaufnahme erfolgen. Vor allem bei Bestsellern lohnt es sich, das Lagerbesonders gut zu bestücken. Sie haben auch am Black Friday die Nase vorn.Auf Online-Promotion setzenPromotion und der Black Friday sind eine extrem umsatzstarke Kombination. WerbenAmazon-Händler online, maximieren sie ihre Gewinne problemlos. Hierbei kommt esvor allem auf aktiv und richtig umgesetzte Maßnahmen an: Wer wirbt, wird gesehenund gekauft. Neben Marketing auf Twitter, TikTok, Facebook oder Pinterest darfselbstverständlich auch das Schalten von Google Ads nicht fehlen. SEA erreichtpotenzielle Kunden in Rekordzeit. Je nach Branche kann es sich sogar auszahlen,klassische Werbebriefe per Post zu versenden.Werbemaßnahmen verstärkenDer Black Friday hebt Werbegesetze kurzzeitig auf. Pünktlich zum 25. November2022 darf also deutlich mehr Marketing betrieben werden. Die Frequenz derNewsletter kann sich zum Beispiel verdoppeln oder verdreifachen. Auch deutlichmehr Social-Media-Posts stimmen auf die kommenden Schnäppchen ein.Jedoch ist neben der Quantität der Werbung auch ihre Qualität wichtig. So sollteder Content in jedem Fall originell sein. Wunschlisten helfen Kunden zumBeispiel dabei, ihre Käufe zu planen: Das schürt Vorfreude! Zugleich erhaltenAmazon-Verkäufer wertvolle Insights. Optimierungen sollten auf dieser Basis