DocMorris-Mutter Zur Rose schließt Bremer Logistikstandort Eurapon

STECKBORN (dpa-AFX) - Die Versand-Apotheke Zur Rose unternimmt weitere Schritte zur Verbesserung der Profitabilität. In Bremen schließt die Gruppe per Ende 2022 den Logistikstandort der Eurapon Pharmahandel GmbH und stellt gleichzeitig die Marke Eurapon ein.

Damit reduziere Zur Rose die Komplexität in Deutschland weiter, hieß es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend. Neu würden die Versandkunden von Eurapon auf Wunsch von der Apotheke DocMorris aus dem neuen Logistikzentrum in Heerlen mit rezeptfreien und verschreibungspflichtigen Arzneimitteln beliefert.