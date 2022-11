WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag etwas höher geschlossen. Der Leitindex ATX steigerte sich um 0,32 Prozent auf 3256,29 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen herrschte am Berichtstag eine freundliche Anlegerstimmung vor. Unterstützend werteten die Investoren international das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der US-Notenbank. Die Fed stellte darin ein vorsichtigeres Zinserhöhungstempo in Aussicht.

Zudem fiel der Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland am Vormittag besser als erwartet aus. Die Rezession in der führenden europäischen Volkswirtschaft dürfte weniger tief ausfallen als viele erwartet haben, hieß es. Im Späthandel fehlten dann etwas die Impulse, weil die Wall Street wegen "Thanksgiving" geschlossen ist.