Beide Start- und Landebahnen am Flughafen BER wieder freigegeben

BERLIN (dpa-AFX) - Beide Start- und Landebahnen am Hauptstadtflughafen BER sind nach der Störung durch Klimaaktivisten wieder freigegeben worden. Das teilte ein Flughafensprecher der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagabend mit. Zuvor hatten sich Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" gegen 16.00 Uhr an zwei Stellen Zugang zum Flughafengelände verschafft und den Flugbetrieb lahmgelegt. Einige hatten sich nach Angaben der Polizei am Boden festgeklebt./nif/DP/men

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 7,481EUR gehandelt.