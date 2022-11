München (ots) - Zum Verkaufsstart des Aiways U6 SUV-Coupé kann die junge Marke

aus Shanghai auf ein enges Vertriebsnetz in Europa zurückgreifen. Eine

intelligente Mischung aus digitalem Direktvertrieb und stationären Anlaufstellen

schafft einen echten Mehrwert für Kunden und setzt Aiways klar vom Wettbewerb

ab.



Das Etablieren einer neuen Marke ist keine einfache Aufgabe. Noch dazu im sehr

konservativen Automobilsektor. Es reicht nicht mit Innovation, Funktionalität,

Design und Preis zu punkten. Der Kunde von heute wünscht sich vor allem auch

Betreuung und Service, denn statistisch ist die Anschaffung eines Automobils das

zweitteuerste Gut im Leben nach dem Eigenheim. Aiways hat deshalb eine

innovative Vertriebslösung geschaffen.





Starke Partnerschaften: Das Beste intelligent kombiniertDer Aufbau eines Händlernetzes ist aufwändig, zeitintensiv und teuer. Für vieleMarken ist er deshalb das größte Hemmnis für schnelles Wachstum. Aiways hat sichdeshalb gegen den Aufbau eines eigenen Netzwerks entschieden und stattdessennach einer intelligenten Lösung gesucht, die das Beste aus allen Weltenkombiniert und es im länderspezifischen Partnermodell gefunden."Unser innovatives Direktvertriebsmodell hat die schnelle Expansion in neueeuropäische Märkte trotz des schwierigen Marktumfelds ermöglicht. Zurbestmöglichen Unterstützung unserer Kunden haben wir in jedem Markt ein Netzwerkvon geschulten Fachleuten etabliert, welche bei Bedarf einen zuverlässigenService anbieten," erklärt Pierre-Adrien Ducarre, Director Buiness Developmentand Sales bei Aiways Overseas die Vorteile der engen Kooperation mit deneuropäischen Vertriebspartnern.Digitale 360°-Kundenberatung: Moderne Lösungen für moderne KundenDie Aiways Modellpalette richtet sich mit dem funktionalen U5 SUV und demLifestyle-orientierten U6 SUV-Coupé an eine junge und Technik-begeisterteGeneration von Kunden. Aiways möchte den Einstieg in zukunftsorientierteElektromobilität erleichtern und deshalb vom ersten Moment an mit innovativenLösungen überzeugen. So bieten etwa die länderspezifischen Websiten ein360°-Produkterlebnis, das von der individuellen Fahrzeugkonfiguration bis hinzur digitalen Bestellmöglichkeit reicht - jederzeit in enger Verzahnung mit demstationären Vertrieb.Überall vor Ort: mehr als 160 Verkaufsstützpunkte in 14 europäischen LändernDenn in nur zwei Jahren hat Aiways in Europa bereits geschafft, was vieleKonkurrenten aktuell nur ankündigen können. Mit mehr als 160Verkaufsstützpunkten in 14 Ländern ist die Modellpalette in jedem Ballungsgebietfür die Kunden zu erreichen und auszuprobieren. Das enge Netz an Anlaufstellenund Servicepartnern ist ein wesentlicher Bestandteil der Markenphilosophie undein großer Vorteil gegenüber dem Wettbewerb.Neben den Verkaufsstützpunkten organisiert Aiways auch das Ersatzteil-Managementlokal und hält in einem großen Zentrallager in Amsterdam auf über 12.000Quadratmetern nicht nur Verschleißteile, sondern auch Karosserieteile undsämtliche Bauteile der Hochvolt-Batterie und des Antriebssystems vor. Somit kannein reibungsloser und termingerechter Kundenservice gewährleistet werden.