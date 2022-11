Das noch recht junge Unternehmen markierte nach seinem Börsendebüt gegen Ende 2021 ein frisches Rekordhoch bei 35,75 Euro, geriet aber im Zuge der Marktturbulenzen unter Druck und gab bis auf 20,28 Euro bis Anfang März nach. Eine erste Kaufwelle reichte an den Widerstand um 30,20 Euro heran, nach einem Doppelboden im Bereich von 22,50 Euro in der zweiten Jahreshälfte 2022 wird nun eine zweite Kaufwelle in der Aktie abgespielt, innerhalb derer es gelang den Horizontalwiderstand um 30,20 Euro zu überwinden. Noch ist aber reichlich Aufwärtspotenzial vorhanden.

Chartbild bessert sich zunehmend

Kurzfristige Ziele können bei der Daimler-Truck-Aktie bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb von 30,20 Euro im Bereich von 32,63 Euro abgeleitet werden, darüber bei 33,82 und schließlich 35,75 Euro. Ein bärisches Szenario möchte man sich bei der aktuellen Aufwärtsdynamik kaum vorstellen, vollständigkeitshalber tritt ein solches aber erst unterhalb von 28,00 Euro auf. In diesem Fall müssten Abschläge zurück auf 25,76 Euro zwingend einkalkuliert werden.