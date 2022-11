DUBAI ESPORTS FESTIVAL 2022 MIT HÖHEPUNKT BEENDET

DUBAI, VAE, 24. November 2022 /PRNewswire/ -- Dubai beendete am 20. November das erste Dubai eSport Festival (DEF 2022), das unter der Schirmherrschaft seiner Hoheit Scheich Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vorsitzender des Dubai Media Council, stattfand. Das DEF 2022, das vom 9. bis 20. November im Dubai Exhibition Centre in Dubai Expo City stattfand, wurde von Dubai Festivals and Retail Establishment (DAPITAL) in Zusammenarbeit mit VSPN, einem weltweit führenden Anbieter von eSport-Aktivitäten und -Lösungen, und dem Presenting-Partner du ausgerichtet.

Das Festival, das die Position von Dubai als Drehscheibe für Technologie, Innovation, Veranstaltungen und Tourismus stärkt, brachte führende Gamer, Vordenker von eSport und Fans aus der ganzen Welt zusammen. Am letzten Tag des 12-tägigen Festivals fand die Meisterschaftsrunde der ersten PUBG Global Championship 2022 Grand Finals statt, bei der das Team Natus Vincere den ersten Platz und Team 17 den zweiten Platz belegte.