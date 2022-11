Fazit:

Weitere Long-Signale werden erst ab 53,52/54,00 US-Dollar in der Dow-Aktie aktiviert, Ziele könnten dann um 56,43 und glatt 58,00 US-Dollar liegen. Dann trifft der Wert auch auf seinen kurzfristigen Abwärtstrend und dürfte an dieser Stelle für mehrere Wochen in eine gesunde Konsolidierung übergehen. Hierauf würde sich ein Long-Investment in diesem Szenario noch bestens anbieten, eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von 52,00 US-Dollar gemessen am Basiswert allerdings nicht überschreiten. Vorrangig sollten investierte Anleger ihre Stopps nachziehen, dies kann auf ein Niveau um 50,00 US-Dollar geschehen.