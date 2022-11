Super-Carrier- und Smart-Aviation-Errungenschaften auf dem North Bund International Aviation Forum 2022 vorgestellt

Shanghai (ots/PRNewswire) - Am 22. November haben die China Eastern Air Holding

Co., Ltd. (CEAH) und die Shanghai Airport Authority (Avinex) gemeinsam das North

Bund International Aviation Forum 2022 veranstaltet, mit dem Thema "Chancen der

digitalen Wirtschaft gemeinsam nutzen und eine grüne und intelligente

Zivilluftfahrt mitgestalten". Es ist ein jährlich stattfindendes Forum in

Shanghai, das erste fand im November 2021 statt.



Etwa 150 Gäste aus in- und ausländischen Unternehmen der Zivilluftfahrt,

Industrieverbänden und Hochschulen nahmen online oder persönlich an dem Forum

teil. Sie teilten ihre Erkenntnisse zu Themen wie digitale Transformation,

umweltfreundliche und intelligente Luftfahrt in Vorträgen und

Rundtischgesprächen mit.