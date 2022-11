Boway stellt auf der Electronica 2022 in Deutschland ein neues Sortiment an Bändern aus Kupferlegierungen vor

MÜNCHEN, 25. November 2022 /PRNewswire/ -- Boway hat auf der Electronica 2022, der weltweit führenden Messe und Konferenz für die Elektronikindustrie, wettbewerbsfähige Bänder aus Kupferlegierungen für Steckverbinder vorgestellt. Das Unternehmen führte dort vor, wie seine neue Generation von Hochleistungslösungen die Grenzen ihrer Anwendungen in der Unterhaltungselektronik und in Elektrofahrzeugen (EV) verschiebt und die Messlatte dafür höher legt, wie sie die Qualität und Leistung von Endprodukten steigern können.

Boway ist ein Innovator im Bereich der Nichteisenmetalle mit fast drei Jahrzehnten Erfahrung in der Entwicklung von Hightech-Materialien. Im Jahr 2021 gründete das Unternehmen eine Niederlassung in Deutschland und stärkte damit seine Kapazitäten für die Entwicklung und Herstellung von Hochleistungs-Kupferlegierungen, so dass es seinen globalen Partnern mehr hochwertige und hochmoderne Walzprodukte auf Kupferbasis anbieten kann.