BERLIN (dpa-AFX) - Vor der Entscheidung zum Bürgergeld in Bundestag und Bundesrat an diesem Freitag hat Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann die Neuerungen als Erfolg verteidigt. "Ich bin froh über die Entscheidung, die heute getroffen wird", sagte Haßelmann der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Unterm Strich steht eine große Sozialreform, die über die Unionsblockade und Änderungen auf die letzten Meter weit hinaus geht."

Mit der Reform soll zum 1. Januar die monatliche staatliche Hilfe für mehr als sieben Millionen Menschen in Deutschland steigen - so stark wie seit der Einführung von Hartz IV im Jahr 2005 nicht mehr.