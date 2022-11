Nachdem Marktteilnehmer die letzten Monate über an einem Bodenbildungsprozess zwischen 134,02 und grob 142,00 Euro beim Euro Bund-Future gebastelt haben, konnte dieser mit dem gestrigen Kurssprung über dieses Niveau aktiviert werden, womit nun auch ein klares Kaufsignal auf Sicht der nächsten Wochen vorliegt. Zwar würde dies am übergeordneten Abwärtstrend noch nichts ändern, ist allerdings ein erstes Indiz für eine mögliche Trendwende auf mittelfristiger Ebene. Auf jeden Fall geht aus der technischen Berechnung nun wieder größeres Kurspotenzial hervor.

Inverse SKS aktiviert

Auf Tagesschlusskursbasis konnten Investoren die inverse SKS-Formation beim Euro Bund-Future bereits aktivieren, wünschenswert für weitere Signale auf der Oberseite wäre jetzt noch ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb von 142,00 Euro. In diesem Szenario könnten dann weitere Gewinne zunächst an 145,82 Euro und darüber in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 149,62 Euro folgen. Brechen die Notierungen dagegen unerwartet mindestens unter 139,17 Euro ein, wäre der Ausbruch aus Ende dieser Woche als Fehlsignal zu interpretieren, rasche Abschläge auf 137,97 und darunter glatt 136,00 Euro kämen dann nicht überraschend.