Anlass der Studie: Neunmonatszahlen 2022

Empfehlung: Kaufen

seit: 25.11.2022

Kursziel: 52,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 23.08.2022, vormals Halten

Analyst: Thorsten Renner



Leichtes Umsatzplus im dritten Quartal 2022



Nach den Rekordzahlen des Vorjahres, die durch Corona-Auswirkungen befeuert waren, setzte bei der Hawesko Holding SE im laufenden Jahr die erwartete Normalisierung des Geschäfts ein. Allerdings liegt die Gruppe mit ihrem jetzigen Zahlenwerk immer noch deutlich über dem Niveau vor der Corona-Pandemie.



Im dritten Quartal haben sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiter verschlechtert. Die schwachen Konjunkturerwartungen gepaart mit hohen Energiekosten drücken massiv auf die Konsumlaune der Verbraucher. Das von GfK ermittelte Konsumklimabarometer zeigte für Oktober weitere Rückgänge an. Vor diesem Hintergrund hat sich der Hawesko-Konzern bisher sehr wacker geschlagen und auch die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Auch wir haben unsere Schätzungen für 2022 im operativen Bereich unverändert belassen.



Positiv werten wir auch das verstärkte Engagement in Tschechien, zumal der osteuropäische Markt noch über deutliches Potenzial verfügt. Hier halten wir weitere Expansionsschritte für denkbar. Das frühzeitige Engagement im Bereich der Digitalisierung bietet aufgrund der jetzt erreichten Fortschritte eine gute Basis für anhaltend profitables Wachstum. Auch wenn die Hawesko-Gruppe nun wieder verstärkt in Werbung investieren muss, eröffnet die deutlich verbreiterte Kundenbasis eine solide Grundlage für die zukünftige Geschäftsentwicklung.



Dem steigenden Kostendruck wirkt die Gesellschaft mit Preiserhöhungen und Kostensenkungsmaßnahmen entgegen. Diese werden sich zwar erst verzögert in den Zahlen niederschlagen, erste Effekte sind jedoch bereits spürbar. Auf dem aktuellen Kursniveau bietet die Hawesko-Aktie auf Basis unserer Dividendenschätzungen eine attraktive Rendite von 5 Prozent. Wir erwarten auch in Zukunft attraktive Ausschüttungen, was die Hawesko-Aktie als Dividendenwert klassifiziert. In den letzten Wochen hat sich die Notierung wieder etwas erholt. Bei einem unveränderten Kursziel von 52,00 Euro empfehlen wir aber weiterhin, den Anteilsschein zu "Kaufen".

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26037.pdf



Kontakt für Rückfragen

GSC Research GmbH

Tiergartenstr. 17

D-40237 Düsseldorf

Tel.: +49 (0) 211 / 179374 - 26

Fax: +49 (0) 211 / 179374 - 44

Buero Münster:

Postfach 48 01 10

D-48078 Münster

Tel.: +49 (0) 2501 / 44091 - 21

Fax: +49 (0) 2501 / 44091 - 22

Email: info@gsc-research.de

Internet: www.gsc-research.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°



Die Hawesko Holding Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 40,30EUR gehandelt.