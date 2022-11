Wirtschaft Deutsche Wirtschaft wächst etwas stärker als zunächst gedacht

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Wirtschaft ist im 3. Quartal doch etwas stärker gewachsen als zunächst gedacht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte gegenüber dem 2. Quartal um 0,4 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mitteilte.



Das waren 0,1 Prozentpunkte mehr als in der Schätzung von Ende Oktober mitgeteilt. Trotz schwieriger weltwirtschaftlicher Rahmenbedingungen mit anhaltender Corona-Pandemie, Lieferengpässen, weiter steigenden Preisen und dem Krieg in der Ukraine sei die Wirtschaftsleistung wie bereits in den ersten beiden Quartalen des Jahres (+0,8 Prozent und +0,1 Prozent) weiter gestiegen. Sie sei im 3. Quartal vor allem von den privaten Konsumausgaben getragen worden.