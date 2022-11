Wirtschaft BDI fordert steuerliche Investitionsanreize

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat einen steuerpolitischen Maßnahmenkatalog vorgelegt, der Unternehmen in der Krise helfen und gleichzeitig Investitionen in Digitalisierung sowie Klimaschutz stärken soll. In dem Papier mit dem Titel "Steuerpolitik in Krisenzeiten" schlägt der BDI unter anderem eine Prämie für Investitionen vor, eine großzügigere Forschungsförderung und eine steuerfreie Rücklage zur Absicherung gegen Krisen.



Das "Handelsblatt" berichtet darüber. "Die Wirtschaft wartet seit Beginn der Energiekrise auf steuerpolitische Signale der Bundesregierung", sagte BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner. "Gezielte Maßnahmen in der Steuerpolitik sind zentrale Hebel, um Liquidität, Arbeitsplätze und Investitionen im Hochsteuerland Deutschland zu sichern."