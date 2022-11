Sichern Sie sich jetzt den kostenlosen Report Americas Most Wanted – den Börsendienst von Martin Goersch und Mike Seidl. HIER KLICKEN!

Konjunkturdaten

Deutschland: ifo Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden

00:30 Uhr, Japan: Arbeitslosenquote 10/22

00:50 Uhr, Japan: Einzelhandelsumsatz 10/22

07:30 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 11/22

08:00 Uhr, Schweden: BIP Q3/22

08:00 Uhr, Schweden: Handelsbilanz 10/22

08:00 Uhr, Schweden: Einzelhandelsumsatz 10/22

09:00 Uhr, Schweiz: BIP Q3/22

09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 11/22 (vorläufig)

10:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 11/22

11:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise Sachsen 11/22

11:00 Uhr, EU: Wirtschafts-/Industrievertrauen 11/22

11:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 11/22 (endgültig)

14:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 11/22 (vorläufig)

15:00 Uhr, USA: FHFA-Index 09/22

16:00 Uhr, USA: Verbrauchervertrauen 11/22

16:00 Uhr, Schweiz: Rede SNB-Vize Martin Schlegel, Forum für Finanzmarktstabilität



