Heute ist es wieder soweit Der Black Friday lockt mit den besten Deals des Jahres! (FOTO)

Oberhausen (ots) - 24 Stunden lang können sich Schnäppchenjäger über einmalige

Rabatte und Sonderangebote in unzähligen Geschäften und Onlineshops freuen.

BlackFriday.de - Deutschlands ältestes Black Friday Portal - bietet auch in

diesem Jahr wieder eine umfassende Übersicht mit den attraktivsten Aktionen und

Deals der Händler.



>> Kostenfreie Black Friday PR-Bilder <<

(https://www.blackfriday.de/pressematerial#pressebilder)





Das Interesse am Schnäppchentag ist in den letzten Wochen aufgrund von

Energiekrise und Inflation regelrecht explodiert. Bereits vor dem Black Friday

haben sich auf BlackFriday.de mehr als 1 Millionen Besucher über die

stattfindenden Rabattaktionen informiert und ließen in den letzten Tagen bei

Black Week Aktionen die Kassen der Händler bereits ordentlich klingeln. "Wir

sehen in unseren Daten aktuell ein Umsatzplus von etwa 30 Prozent im Vergleich

zum Vorjahr. Die Verbraucher scheinen den Rabatttag tatsächlich zu nutzen, um in

der finanziell angespannten Lage ein letztes Mal günstige Besorgungen zu machen,

bevor die Preise zum Ende des Jahres wieder ansteigen." resümiert Simon Gall,

Gründer von BlackFriday.de den Auftakt der Schnäppchensaison.



Dass in Deutschland ein Großteil der Verbraucher am Black Friday 2022 auf

Schnäppchenjagd gehen möchte, hatte BlackFriday.de bereits Anfang November in

einer repräsentativen Umfrage herausgefunden. Von den 1.000 befragten Personen

planten 72 Prozent in diesem Jahr etwas am Black Friday einzukaufen. 86 Prozent

der Käufer wären laut Studie sogar bereit, für ein sehr gutes Angebot über ihr

ursprünglich geplantes Budget hinauszugehen. So wundert es kaum, dass auch der

Handelsverband Deutschland zu einer sehr optimistischen Prognose für das Black

Friday Wochenende kommt und einen Rekordumsatz von 5,7 Milliarden Euro

voraussagt.



Egal ob offline oder online, um die besten Angebote nicht zu verpassen bietet

BlackFriday.de Schnäppchenjägern eine umfassende Übersicht zu den Black Friday

Aktionen der Händler in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Portal hat

auch in diesem Jahr wieder hunderte Angebote und Rabattaktionen zusammengetragen

und sie heute um Mitternacht unter folgenden URLs veröffentlicht.



Online Aktionen: https://www.blackfriday.de/deals



Offline Aktionen: https://www.blackfriday.de/staedte



Text und Bild sind zum kostenfreien Abdruck freigegeben. Kostenfreies

Bildmaterial finden Sie unter

https://www.blackfriday.de/pressematerial#pressebilder . Die Umfrage können Sie

unter BF.de/Umfrage (http://bf.de/umfrage) herunterladen.



Über BlackFriday.de



BlackFriday.de ist das älteste deutschsprachige Black Friday Portal. Seit 2012

bündelt BlackFriday.de ähnlich wie das US-amerikanische Vorbild BlackFriday.com

Angebote und Aktionen von Händlern, um Shoppern und Schnäppchenjägern einen

übersichtlichen Einstieg in ihr Black Friday Shopping zu ermöglichen. Im letzten

Jahr präsentierte das Portal Aktionen und Rabatte von mehr als 1.000 Shops aus

Deutschland, Österreich und der Schweiz und zählte mehr als 2 Millionen

Besucher. Auch in diesem Jahr hat das Team von BlackFriday.de wieder hunderte

Black Friday Aktionen zusammengetragen und wird diese pünktlich am 25. November

2022 um Mitternacht unter https://www.blackfriday.de bereitstellen.



Pressekontakt:



Gall Marketing GmbH

Simon Gall

Lothringer Str. 12

46045 Oberhausen

E-Mail: mailto:info@blackfriday.de

Tel.: (0208) 88 289 821

Web: https://www.blackfriday.de

Short-URL: bf.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/111552/5378985

OTS: BlackFriday.de