Der Aktienkurs von Element79 Gold (WKN A3E41D / CSE ELEM) bewegte sich seit Juni unterhalb der blauen Trendlinie bis Oktober abwärts und verlor dabei etwa 90% seines Wertes. Der Doppelboden bei 0,10 kanadischen Dollar Mitte Oktober und Anfang November leitete die Wende und damit den Bruch des Abwärtstrends ein - seit 4 Wochen geht es innerhalb des grünen Trendkanals aufwärts.

Bei Fortsetzung dieses Trends kämen als nächste Widerstände die 100 Tage Linie und die runde Marke von 0,20 CAD in Betracht. Letztere diente im Sommer als Unterstützung (graue Linie als Hervorhebung) und im September bereits schon einmal als obere Begrenzung.

Die beiden Durchschnittslinien fallen - das ist negativ zu werten. Dagegen bieten die dargestellten Indikatoren ein positiveres Bild. Der Stochastik generierte vor einer Woche ein charttechnisches Kaufsignal (blaue Linie kreuzt rote aufwärts), Aroon Up/Down und Trendbestätiger zeigen seit Beginn des Monats den Trendwechsel aufwärts an (grüne Linie kreuzt rote aufwärts und die neutrale Marke 100 wird überwunden). Aktuell nur ganz leicht positiv zeigt sich der Geldflussindikator Chaikin Money Flow, der nach 4 deutlichen Wochen im roten Bereich nun wieder in der grünen Zone notiert und somit Kapitalzufluss in die Aktie meldet.



Quelle: Comdirect

Jetzt den Goldinvest-Newsletter abonnieren

Folgen Sie Goldinvest auf Twitter



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Element79 Gold Corp. halten oder halten können und somit ein Interessenskonflikt besteht oder bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der Element79 Gold Corp. und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist. Zumal die GOLDINVEST Consulting GmbH in diesem Fall für die Berichterstattung zum erwähnten Unternehmen entgeltlich entlohnt wird.