An der Börse hat sich wieder einmal eine Minderheit gegen die Mehrheit der Schwarzmaler durchgesetzt. Die Entwicklung ähnelt damit dem Verlauf des Aktienmarktes im Jahr 2020. Wirtschaftlich äußerst düstere Zukunftsszenarien inmitten der Coronapandemie wurden überlagert von der Aussicht auf das billige Geld der Zentralbanken. Die Indizes erreichten neue historische Höchststände. Nun wittert der Markt offenbar eine Wiederholung der Geschichte. Wie schon vor zwei Jahren sehen die Aktienkäufer Probleme nicht als Hindernisse, sondern als Herausforderung an und erwarten Anpassungseffekte der Wirtschaft an die neue Situation.

Die zehnjährigen Zinsen in Deutschland haben gestern eine charttechnische Trendwendeformation ausgebildet. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir den Hochpunkt gesehen haben. Auch in den USA sind solche Trendwendeformationen bei den Zinsen zu beobachten. Der Markt bereitet sich auf eine Kehrtwende in der Geldpolitik vor, weg von aggressivem Gegensteuern gegen die Inflation hin zu einer abwartenden Haltung, in der es nur noch wenige, kleinere Zinsanhebungen geben wird.