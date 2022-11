Für Konsum-Aktien bricht jetzt die stärkste Zeit des Jahres an. Denn mit Thanksgiving (dieses Jahr am 24. November) wird in den USA traditionell die Weihnachts-Shoppingsaison eingeläutet. In der Zeit zwischen dem sogenannten Black Friday und Anfang Januar verzeichnen die Einzelhändler in den Vereinigten Staaten regelmäßig die höchsten Umsätze des Jahres.

Starke Konsumlaune trotz hoher Teuerung erwartet

An der Konsumlust der Amerikaner dürften die hohe Teuerung, steigende Zinsen und aufkommende Rezessionsängste zwar nicht spurlos vorbeigehen. Zu einem "Konsumschock" wird es aller Voraussicht nach aber nicht kommen. Sehr optimistisch rechnet der Wirtschaftsberater Deloitte sogar damit, dass die Einzelhandelsumsätze von Ende November bis Anfang Januar in den USA auf einen neuen Rekordwert von 1,45 bis 1,47 Billionen Dollar (+5% gegenüber Vorjahr) steigen.