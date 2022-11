Iran verstärkt Truppenpräsenz an der Grenze zum Irak

Bereits in den vergangenen Wochen hatten die Revolutionsgarden immer wieder mit Raketen und Kamikazedrohnen Ziele im Nordirak angegriffen. Der Iran wittert in den Kurdenregionen des Nachbarlands Unterstützung für die Proteste im Iran. Beobachter sehen darin aber auch ein innenpolitisches Kalkül, von der Aufstandsbewegung abzulenken.

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran will seine Truppenpräsenz an der Grenze zum Irak verstärken. Zusätzliche Spezialkräfte und gepanzerte Einheiten werden dazu in den Westen und Nordwesten des Landes verlegt, wie der Kommandeur der Bodentruppen der Revolutionsgarden (IRGC) am Freitag mitteilte. Damit soll nach Worten von Brigadegeneral Mohammed Pakpur das Eindringen von "Terroristen" verhindert werden, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim, die den IRGC nahe steht.

