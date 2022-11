Wirtschaft Mehrheit der Bürger sieht sich durch Inflation stark belastet

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Eine Mehrheit der Bundesbürger sieht sich durch die Inflation stark belastet. Die stark gestiegenen Preise in vielen Bereichen stellen für 55 Prozent "ein großes Problem" dar, so das Ergebnis einer Erhebung für das ZDF-Politbarometer, das am Freitag veröffentlicht wurde.