RBC stuft ING GROEP N.V. auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ING auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Nach der Abwertung des Sektors hätten die Kurse im europäischen Bankensektors eher Luft nach oben, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da sich die Zinsfantasie nun ausgespielt habe, sei aber die richtige Aktienwahl entscheidend, schrieb sie mit Verweis auf Hochstufungen für Lloyds und die Deutsche Bank. Andere Empfehlungen, die sie Instituten wie Santander und der Commerzbank bevorzuge, seien BBVA, BNP Paribas, UBS und HSBC./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2022 / 02:02 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2022 / 02:02 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 11,63EUR gehandelt.