In 30 Tagen zum Smartphone-Profi

Linz/Frankfurt (ots) - Kostenloses Lernprogramm für Smartphone und Tabletspeziell für Seniorinnen und Seniorenemporia, der österreichische Hersteller von einfach bedienbaren Smartphones,Tablets und Tastenhandys, hat jetzt eine spezielle Lern-App für digitaleNeueinsteiger auf den Markt gebracht. Der emporiaCOACH macht Seniorinnen undSenioren in 30 Tagen zum Smartphone- und Tablet-Profi.Der emporiaCOACH ist eine App, die man kostenlos im Google Playstore(https://play.google.com/store/apps/details?id=at.emporia.coach) herunterladenkann und auf allen emporia-Smartphones und -Tablets (ab Android.12) läuft. DerCoach begleitet und unterstützt die älteren Nutzenden bei den ersten Schrittenmit dem neuen digitalen Gerät. Der Coach ist in unterschiedliche Kapitelgegliedert. Die ersten 30 Tage wird jeden Tag eine neue Aufgabe erledigt. Dankder Unterteilung in kleine, überschaubare Lerneinheiten werden die Anwenderinnenund Anwender spielerisch und ohne Überforderung mit dem Smartphone oder Tabletvertraut gemacht.Die kostenlose App ermöglicht orts- und zeitunabhängiges Training am Smartphoneund am Tablet sowohl online als auch offline. Am Ende sollte jede Personmithilfe des Coachs in der Lage sein, das Smartphone oder Tablet ohne Problemezu bedienen. Im emporiaCOACH werden in Folge auch Lerneinheiten zum Beispiel fürFotobearbeitung, Videotelefonie, Online-Banking oder Digitales Amt angeboten.Eingearbeitet in den Coach sind die wichtigsten Fragen und Anregungen aus mehrals 1.000 Schulungen, Trainings und Workshops mit älteren Menschen imdeutschsprachigen Raum. Eveline Pupeter, Eigentümerin und Geschäftsführerin vonemporia: "Wir sind weltweit der einzige Hersteller, der den älteren Menschen aufdem Weg in die Digitalisierung ein Gesamtkonzept aus einfach bedienbarenGeräten, didaktisch durchdachten Trainingskonzepten und gedrucktenTrainingsbüchern bieten kann. Wir wollen die älteren Menschen dazu ermächtigen,digitale Angebote wie Online-Banking oder den digitalen Impfpass selbstbestimmtnutzen zu können."Laut eGovernment Monitor 2022 klafft vielfach noch eine sogenannte digitaleNutzungslücke. Wer beispielsweise in Deutschland, Österreich oder in der SchweizBedarf an einer Verwaltungsleistung hat, nutzt dafür noch sehr häufig denanalogen Weg. "Es muss unser Ziel sein, diese Lücke zu schließen", sagt Pupeter.Entwickelt wurde der emporiaCOACH gemeinsam mit onebytezero GmbH, den Machernvon Goalify. Der emporiaCOACH ist kostenlos erhältlich im Playstore(https://play.google.com/store/apps/details?id=at.emporia.coach) .Der emporiaCOACH für emporia-Smartphones und -Tablets Jetzt kostenlos im GooglePlaystore herunterladen(https://play.google.com/store/apps/details?id=at.emporia.coach)Pressekontakt:Walter DeilUnternehmenssprecheremporia Telecom+43 670 7010 322Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/106450/5379087OTS: emporia Telecom