WARBURG RESEARCH stuft Hamborner Reit auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hamborner Reit nach Zahlen von 11,10 auf 10,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das auf Büros und den Einzelhandel fokussierte Immobilienunternehmen habe überzeugende Resultate für die ersten neun Monate vorgelegt und zudem den Ausblick zum oberen Ende der Spanne hin spezifiziert, schrieb Analyst Philipp Kaiser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Werte der Immobilien im Bestand dürften in den kommenden Jahren mehr oder minder stabil bleiben. Das neue Kursziel resultiere unterdessen aus den schwierigen Rahmenbedingungen für Immobilien./mf/laVeröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2022 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hamborner REIT Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 7,49EUR gehandelt.