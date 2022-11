BERLIN (dpa-AFX) - Im kommenden Jahr wird in Deutschland das Bürgergeld eingeführt. Nach dem Bundestag stimmte am Freitag auch der Bundesrat der Sozialreform zu. Sie soll das bisherige Hartz-IV-System ablösen./bw/sk/DP/men

Bürgergeld kann in Kraft treten

