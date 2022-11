Hawesko: Prognose bestätigt

Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die Hawesko Holding AG im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) den Umsatz leicht gesteigert, liegt aber weiterhin deutlich über dem Niveau vor der Corona-Pandemie. In der Folge erneuert der Analyst das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe sich das wirtschaftliche Umfeld im dritten Quartal weiter verschlechtert. Die schwache Konjunkturerwartung gepaart mit hohen Energiekosten drücke massiv auf die Konsumlaune der Verbraucher. Vor diesem Hintergrund habe sich der Hawesko-Konzern bisher sehr wacker geschlagen und auch die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Demnach belasse der Analyst die Schätzungen für 2022 im operativen Bereich unverändert. Positiv werte GSC auch das verstärkte Engagement in Tschechien, zumal der osteuropäische Markt noch über deutliches Potenzial verfüge. Hier halte GSC weitere Expansionsschritte für denkbar. Das frühzeitige Engagement im Bereich der Digitalisierung biete wegen der jetzt erreichten Fortschritte eine gute Basis für anhaltend profitables Wachstum. Auch wenn die Hawesko-Gruppe wieder verstärkt in Werbung investieren müsse, eröffne die deutlich verbreiterte Kundenbasis eine solide Grundlage für die zukünftige Geschäftsentwicklung. In der Folge erneuert der Analyst das Kursziel von 52,00 Euro und bestätigt das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 25.11.2022, 12:25 Uhr)



