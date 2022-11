Fazit:

Um verwertbare Long-Signale mit Zielen bei 8,18 und 8,65 Euro bei TAG Immobilien zu erhalten, sollte mindestens ein Kurssprung über 7,45 Euro abgewartet werden. Nur in diesem Szenario ließe sich mit höherer Wahrscheinlichkeit an dem favorisierten Anstieg partizipieren und beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MD9ERT eine Rendite von 45 Prozent herausholen. Ziel des Scheins läge dann endgültig bei 0,36 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte jedoch den Bereich von vorläufig 7,15 Euro gemessen am Basiswert nicht überschreiten, woraus sich ein Stopp-Kurs von 0,21 Euro ableiten würde. Da diese Idee sehr spekulativ ist, sollten sich nur erfahrene Anleger an dieses Setup herantrauen.