Wirecard-Aktionäre könnten beim Insolvenzverfahren des Zahlungsdienstleisters leer ausgehen. Das Landgericht München hat am Mittwoch entschieden, dass Anleger ihren Verlust nicht als Forderung in die Insolvenztabelle eintragen lassen können. Ihre Ansprüche werden im Insolvenzverfahren also nachrangig bedient – sie kommen erst nach den Fremdkapitalgebern zum Zug. Dann allerdings dürfte von der Insolvenzmasse nichts mehr übrig sein, so die Befürchtung.

Im aktuellen Verfahren fordern Gläubiger insgesamt 3,3 Milliarden Euro zurück, während die 22.000 Ex-Aktionäre auf rund sieben Milliarden Euro warten. Demgegenüber stehen lediglich eine Milliarde Euro, die der Verkauf von Unternehmensteilen laut Insolvenzverwalter Michael Jaffe bislang eingebracht haben soll.