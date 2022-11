EUR/USD - Weitere bärische Tageskerze?

Am Vortag hieß es im Insight: "EUR/USD zeigt mit der aktuell Tageskerze Schwäche. Es könnte sich bei dem Durchbruch über den 200er-EMA um eine Bullenfalle handeln. Mit in der Folge wieder fallenden Kursen. Die Long-Position bei 1,030 USD sollte jetzt im Gewinn verkauft werden. Es könnte sich eine spekulative Short-Position anbieten, die über dem bisherigen Tageshoch abgesichert werden könnte."

Die Short-Position wurde eröffnet. Nachdem sich bereits am Vortag eine bärische Tageskerze mit einem kleinen Kerzenkörper und einem langen oberen Schatten am 200er-EMA gebildet hatte, zeigt sich EUR/USD auch am heutigen Freitag im bisherigen Handel mit einer bärischen Tageskerze am 200er-EMA. Solange das Verlaufshoch um 1,047 USD nicht mehr überschritten wird, ist jetzt mit eher wieder fallenden Kursen zu rechnen.