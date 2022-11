BDU setzt im neugewählten Präsidium auf Kontinuität und mehr Diversität zugleich (FOTO)

Bonn (ots) - Der Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen (BDU) geht mit

einem fünfköpfigen Präsidiumsteam in die ab 1. Januar 2023 beginnende

Präsidiumsperiode 2023/2024. Der deutsche Consulting-Verband setzt dabei sowohl

auf Kontinuität in der Führung des Spitzengremiums als auch auf mehr Diversität.

Bei der gestrigen Mitgliederversammlung im Steigenberger Airport Hotel in

Frankfurt wurde Ralf Strehlau für weitere zwei Jahre im Präsidentenamt mit

großer Mehrheit bestätigt. Neu gewählt wurden Iris Grewe, BearingPoint GmbH

sowie Ricarda Memel, TEAMWILLE GmbH. Die bisherigen und langjährigen

Vize-Präsidenten Dr. Klaus Neuhäuser und Wolfram Tröger wurden für die neue,

zweijährige Legislaturperiode wiedergewählt. Der bisherige BDU-Vizepräsident

Matthias Loebich konzentriert sich künftig verstärkt auf seine Rolle als

Präsident des europäischen Consulting-Dachverbandes FEACO in Brüssel, der

European Federation of Management Consultancies Associations. Für diese

internationalen Aufgaben soll er in Kürze für das BDU-Präsidium kooptiert

werden.



BDU-Präsident Ralf Strehlau: "Ich freue mich sehr, dass der BDU mit Iris Grewe

und Ricarda Memel zwei Kolleginnen aus der Consultingbranche mit langjähriger

Führungs- und Beratungserfahrung gewinnen konnte. Dafür habe ich mich in den

letzten Monaten zuletzt auch persönlich stark gemacht. Den eingeschlagenen Weg

hin zu mehr Vielfältigkeit im Verband wollen wir auch weiter konsequent gehen.

Das gilt gleichermaßen für unsere Anstrengungen und Initiativen im BDU zur

größeren Nachhaltigkeit im Consulting, unser Verbandswald-Projekt steht

stellvertretend dafür."