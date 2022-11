Bayer setzt Aufwärtstrend direkt fort, kurz vor weiterem Long-Signal!

Zuvor hieß es im Insight: "Bisher sieht es so aus, dass das Papier im Bereich von 55 Euro wieder nach unten abdreht und vor einem Abprall am Widerstandsbereich nach unten steht. Die Short-Position ist weiter im Rennen. Es bietet sich eine neue Short-Position im Bereich von 55 Euro an, Stopp 55,60 Euro, Kursziel 47,00 Euro. Es ist weiter mit einem Rücksetzer zu rechnen, der allerdings nur noch kurz ausfallen und den 10er-EMA bei 53,50 Euro anlaufen sollte. Das Kursziel wird entsprechend hochgezogen."

Die Aktie von Bayer konnte am Vortag mit dem starken DAX deutlich ansteigen und über den Widerstand bei 55 Euro hochziehen. Die Aufwärtsdynamik setzte sich am heutigen Freitag mit dem bisherigen Tageshoch bei 55,80 Euro weiter fort. Aktuell setzen die Papiere etwas auf 55,40 Euro zurück, aber solange die Unterstützung um 54,80/55,00 Euro weitgehend verteidigt werden kann, ist nun mit eher weiter steigenden Kursen zu rechnen. Die Short-Position ging nicht auf und wurde bei 55,60 Euro ausgestoppt.